الحريري عرض مع مساعد وزير خارجية اميركا لشؤون الشرق الادنى الأوضاع بلبنان

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ويلتقي الرئيس الحريري في وقت لاحق الليلة وكيل ​وزارة الخارجية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ للغاية ذاتها.

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