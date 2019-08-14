كشافة الرسالة الاسلامية: القنابل العنقودية تهدد اللبنانيين وعلى المجتمع الدولي التحرك

اشارت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الى انه في مثل هذا اليوم يحتفل لبنان بانتصاره على العدو الصهيوني، ومرة جديدة تتربص الملوثات الاسرائيلية والاحتلال المقنع تحت الارض، كما سماها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي القنابل العنقودية التي مازالت تهدد اللبنانيين بارواحهم وارزاقهم، ويسقط نتيجة هذا العدوان اطفال ابرياء شهداء وجرحى.
واضافت: "على اثر هذه الفاجعة الاليمة والحدث الجلل المتمثل باستشهاد الطفل علي عباس معتوق تتقدم جمعية كشافة الرسالة الاسلامية من ذوي الشهيد بأحر التعازي والدعاء بالشفاء العاجل للاطفال الجرحى"، مطالبة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الانسان بالتحرك وادانة هذا العدوان والموت المتربص بالطفولة والمواطنين في قرانا الجنوبية.
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