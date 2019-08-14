خارجية جورجيا تندد ببناء الجيش الروسي حواجز اصطناعية في أوسيتيا الجنوبية

نددت ​وزارة الخارجية​ الجورجية بـ"بناء ​الجيش الروسي​ حواجز اصطناعية في مناطق قريبة من خط احتلال أوسيتيا الجنوبية، التي أعلنت انفصالها عن ​جورجيا​ من جانب واحد"، مشيرةً إلى أن "الجنود الروس الموجودين في أوسيتيا الجنوبية بشكل غير قانوني- يواصلون بناء حواجز اصطناعية لحدود مزعومة في مناطق خاضعة لسيطرة الجانب الجورجي بأوسيتيا الجنوبية".

وفي بيان لها، أعربت الخارجية الجورجية عن قلقها من الأعمال غير القانونية للقوات الروسية، مشيرةً إلى أن "هذه الخطوات المدمرة ستزيد من صعوبة الوضع الإنساني السيئ أصلا للمواطنين الذين يعيشون قرب خط الاحتلال ويزيد من زعزعة استقرار ​الوضع الأمني​"، متعهدةً بـ"استخدام جميع الوسائل المتاحة في القانون الدولي للرد على الاستفزازات الروسية".