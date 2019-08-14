لفت امين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إننا ‏عندما تطرقنا للتهريب اهتاجت العصابات، قريبا الرد على افتراءاتهم الموزعة من طرف سياسي واحد، سنفضح اكاذيبهم وفسادهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم :عندما تطرقنا للتهريب اهتاجت العصابات قريبا سنفضح اكاذيبهم وفسادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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