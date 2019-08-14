باريس تدعو إلى التهدئة في هونغ كونغ

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باريس: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء إلى التهدئة في هونغ كونغ، وأكد تمسّك فرنسا بالمزايا التي يتيحها نظام الحكم الذاتي لسكان هذه المنطقة مقارنة ببقية مناطق الصين.
وقال الوزير الفرنسي في بيان "أدعو كل الأطراف وخاصة سلطات هونغ كونغ للعودة إلى الحوار من أجل التوصل إلى مخرج سلمي لهذه الأزمة ووضع حد لتصاعد العنف".
كما أكد لودريان أيضا أن باريس "متمسكة بقوة بالاحترام الكامل" للضمانات التي يكفلها في نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ بما يتعلق بالحريات العامة.
وأضاف الوزير في بيانه "أن القانون الأساسي لهونغ كونغ ومبدأ +بلد واحد ونظامان+ يضمنان دولة القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية واستقلالية النظام القضائي، التي تعتبر أساسية للسكان وللازدهار الاقتصادي لهونغ كونغ".
وكانت بكين صعدت لهجتها بعد التظاهرات الأخيرة في هونغ كونغ وإعاقة سير العمل في مطار المدينة، مما دفع السلطات الصينية إلى تصعيد لهجتها واعتبار أن التحركات الاحتجاجية في هونغ كونغ تحمل "مؤشرات إرهاب".
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