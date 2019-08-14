سفينة إنقاذ المهاجرين تتوجه إلى إيطاليا

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روما: توجهت سفينة الانقاذ الاسبانية "اوبن ارمز" الى جزيرة لامبيدوسا الأربعاء وعلى متنها 147 مهاجرا بعد أن علق قاض في روما قرارا لوزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني حظر بموجبه دخول المهاجرين المياه الايطالية.

وقالت منظمة "برواكتيفا اوبن آرمز" الاسبانية غير الحكومية التي تشغل السفينة أنها لن تحاول الدخول عنوة إلى ميناء لامبيدوسا كما فعلت سفينة الانقاذ "سي ووتش 3" في حزيران/يونيو ما دفع السلطات إلى احتجازها واعتقال قبطانها.

وتسعى السفينة الاسبانية إضافة إلى سفينة "اوشن فايكنغ" التابعة لمنظمة "اس او اس ميديتيرينيا" ومنظمة "أطباء بلا حدود" التي على متنها أكثر من 350 مهاجرا انقذتهم من البحر، الى الوصول إلى مرفأ يجنبها أمواجا بلغ ارتفاعها مترين ونصف متر.

ولكن ايطاليا ومالطا رفضتا السماح للسفينتين بالرسو وإنزال الركاب.

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وصرح اوسكار كامبس مؤسس منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" للصحافيين في مدريد "لقد ربحنا الطعن الذي تقدمنا به أمام محكمة إدارية في إيطاليا ضد القرارالأمني".

وكان سالفيني وقع القرار في مطلع آب/اغسطس ويحظر بموجبه على السفينة دخول المياه الإيطالية، بحجة حماية النظام العام في البلاد.

وبموجب القرار يمكن فرض غرامة على المنظمة الاسبانية تصل الى مليون يورو ومصادرة السفينة في حال خالفت القرار.

إلا أن كامبس قال ان المحكمة سمحت كذلك للمهاجرين الذين على متن السفينة بالنزول في إيطاليا، مؤكدا "كل ما نريده الآن هو ميناء نستطيع الرسو فيه".

ومنذ توليه السلطة في حزيران/يونيو 2018 تبنى سالفيني مرارا موقفا متشددا ضد المهاجرين.