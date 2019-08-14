شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تحقيق 90% زيادة فى "صكوك الأضاحى" دليل على الثقة فى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن نحاج مديريات الأوقاف فى إحداث نقلة كبيرة فى مشروع صكوك الأضاحى تُقدر بنحو 90% زيادة عن العام الماضى بعد أن بلغ إجمالى ما تم جمعه نحو 82 مليون جنيه منها أكثر من 66 مليون جنيه تم جمعها بمعرفة المديريات ونحو 16 مليون جنيه بمعرفة الجهات المشاركة فى المشروع حتى آخر بيان تم الإعلان عنه من الحساب المجمع بالبنك المركزى قبيل عطلة العيد يؤكد أن هناك ثقة كبيرة من المواطنين فى النظام والحكومة.

وقال مسعود، فى بيان له، إن هذه الثقة كانت مفتقدة على مدى أكثر من 40 عاما، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى مصر، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره القائد المصرى الوحيد الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل هناك التفافا شعبيا كاسحا حول سياساته وجميع قراراته بما فيها قرارات الإصلاح الاقتصادى رغم صعوبتها لأن الشعب أصبح يثق ثقة بلا حدود فى الرئيس السيسى.