شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تقرير دولى كشف جريمة حرق الإخوان للكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 22 أغسطس من العام 2013، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا تفصيليا حول جرائم الاعتداء على الأقباط فى مصر، عقب فض اعتصامات الجماعة الإرهابية، والتى اتهمت فيه الإخوان بشكل واضح بالوقوف وراء هذه الجرائم، وهذه أبرز النقاط التى جاءت فى التقرير:

- استند التقرير إلى أقوال 43 من الشهود ورجال الدين المسيحى ونشطاء أقباط.

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- أكد الشهود الاعتداء على 42 كنيسة، وعشرات المنشآت والمدارس المسيحية، والمحال والمنازل المملوكة لأقباط.

- زار ممثلو هيومن رايتس ووتش 11 موقعاً فى محافظتى المنيا وبنى سويف، حيث وقعت الاعتداءات.

- أكد جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، أن عناصر الاخوان اتهموا المسيحيين بأن لهم دور فى عزل محمد مرسى، وأشار إلى أن عشرات الكنائس تحولت إلى أنقاض ينبعث منها الدخان، والمسيحيون فى أرجاء البلاد يختبئون فى منازلهم، خوفاً على حياتهم على خلفية هذه الاتهامات.