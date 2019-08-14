ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود في تنزانيا إلى 82 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - دار السلام - (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم المستشفى الوطن في العاصمة التنزانية - دار السلام - اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن انفجار ناقلة الوقود الذى وقع مؤخرا إلى 82 شخصا.

وأضاف المتحدث - حسبما ذكر راديو / صوت أمريكا / في نشرته باللغة الإنجليزية - " أن سبعة من المصابين بحروق في الحادث لفظوا أنفاسهم ، ليصبح عدد المتوفين 82 شخصا".

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وقال المتحدث " إن 32 شخصا آخرين يتلقون العلاج حاليا بالمستشفى الوطني من حروق متفاوتة من بينهم 17 شخصا في العناية المركزة" ، مشيرا إلى أن الأطباء يواصلون العمل من أجل إنقاذ المصابين الباقين على قيد الحياة من الحادث".

وكان المواطنون قد تدافعوا للحصول على الوقود المتسرب من الناقلة التي انقلبت يوم السبت الماضي غرب دار السلام خلال محاولة قائدها تفادى الاصطدام بدراجة نارية ، حيث وقع انفجار أحاط الضحايا بالسنة قوية من اللهب.

وكان وسط نيجيريا قد شهد حادثا مماثلا في الشهر الماضي ، عندما تدافع مواطنون للحصول على وقود متسرب من ناقلة مما أسفر عن مصرع 45 شخصا وجرح 100 آخرين .