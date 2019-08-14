رئيس الجمهورية يعين عبد الرازق دسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار الرئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2019 بتعيين الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ 1 / 8 / 2019، خلفًا للدكتور ماجد عبد التواب القمري، الذي بلغ السن القانونية.

وشغل رئيس جامعة كفر الشيخ الجديد، منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقبله كان يشغل منصب وكيل كلية الطب البيطري بنفس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتولى مهام القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة رئيس الجامعة السابق الدكتور ماجد القمري، بنهاية شهر يوليو الماضي، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رسميًا رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، من مواليد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة اتحاد الجامعات العربية لأحسن بحث علمي لعام 2004، في مجال الأمراض المشتركة في المناطق الحارة، وحصل على جائزة جامعة كفر الشيخ للنشر العلمي الدولي لأعوام 2009، و2010، و2011، و2012.