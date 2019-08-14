نائب ترامب في جولة أوروبية تشمل بريطانيا أوائل سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

يقوم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيارة بريطانيا وجمهورية ايرلندا وايسلندا أوائل شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن مكتب بنس اليوم الأربعاء أن زيارة نائب الرئيس لبريطانيا ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.

كما ستتطرق محادثات بنس خلال الزيارة يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل إلى قضايا سياسية خارجية مثل إيران والاستقرار في الشرق الأوسط.

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وسيتوجه بنس من لندن إلى دبلن في السادس من الشهر المقبل للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لاتفاق الجمعة العظيمة وللسلام في شبه الجزيرة الايرلندية.

وستدور محادثات بنس في دبلن حول توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويبدأ بنس جولته في ايسلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الثالث من سبتمبر. وستركز الزيارة في المقام الأول على الدور المهم لايسلندا في القطب الشمالي بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي إلى الاعتداءات الروسية في المنطقة.