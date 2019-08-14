المعارضة الإيرانية تتهم الحرس الثوري بادارة 14 معسكرا إرهابيا

حذرت المعارضة الإيرانية من أن مليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب وكلاء ومرتزقة أجانب على مهاجمة أهداف بالخارج في ظل تصاعد التوترات مع الغرب حول الاتفاق النووي وتهديدات الملاحة البحرية في مضيق "هرمز".

وكشف ائتلاف مجلس قوى المعارضة الإيرانية بالخارج" منظمة مجاهدي خلق" أن قوة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري تدير شبكة معسكرات لتدريب الإرهابيين على شن هجمات في أوروبا والولايات المتحدة، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال المتحدث باسم المعارضة الإيرانية شاهين قبادي، في تصريحات للصحيفة، إن نشطاء المعارضة رصدوا اتصالات إدارة تدريب قوة "فيلق القدس" التي يقع مقرها في قاعدة "الإمام علي" العسكرية، لتحديد موقع 14 مركز تدريب.

وكانت المعارضة الإيرانية حذرت في السابق من تصاعد أنشطة إيران جراء الأزمات المستمرة والتوترات في المنطقة.

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وأوضحت أنها أعدت خريطة حددت عليها 14 موقعا مشتبها به لمراكز تدريب في إيران، بما في ذلك 8 في طهران، وواحد في كل من جزيرة قشم في مضيق هرمز، ومدن الأحواز، وعبدان، وسمنان، ومشهد.

وأشارت إلى أن مليشيات "الحرس الثوري" تدعم وتدرب مجموعات تابعة لها في جميع أنحاء العالم، وتقدم دعم ماديا لعناصر في سوريا وأفغانستان ولبنان، في حين تدبر أيضا مؤامرات للتجسس والإرهاب عبر أوروبا والأمريكتين وآسيا وأفريقيا.

وأضاف قبادي، أن : "قائد فيلق القدس (قاسم سليماني) يرفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي".

وأشار إلى أنه "في بعض دول المنطقة مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، تورطت قوات النظام الإيراني بالوكالة في الحروب مباشرة