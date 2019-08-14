مسئول روسي: الانسحاب الأمريكي المحتمل من منظمة التجارة العالمية فرصة

اعتبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، أن انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من منظمة التجارة العالمية لن يكون قاتلًا للمنظمة، مؤكدا أن استغلال مثل هذه الفرصة يمكن أن يعطى دفعة لإصلاح وتحسين قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال أوريشكين، في تصريحات للصحفيين، اليوم

الأربعاء: "بالنسبة للمنظمة نفسها، فإن فقدان لاعب رئيسي واحد ليس قاتلا، بل من الممكن أن تؤدي إعادة تشكيل التحالفات التكتيكية ومجموعات المصالح في إطار منظمة التجارة العالمية -التي ستعقب حتما خروج الأمريكيين- إلى إعطاء زخم لإصلاحها وتحسين قواعدها المتعددة الأطراف في تلك المجالات. التي كانت في طريق مسدود لفترة طويلة"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا، إحباطه من منظمة التجارة العالمية، ودعا -في دوائر مغلقة- إلى إلغاء عمل المنظمة والانسحاب منها، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق.