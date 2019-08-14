الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام عدد من المسئولين العسكريين

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مهام عدة مسئولين في الجيش الجزائري.

وبحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية فقد أنهى الرئيس بن صالح مهام كل من اللواء حاجي زرهوني، بصفته مراقبًا عامًا للجيش، والعقيد أحسن غرابي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة

تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والعقيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة.



كما أصدر بن صالح مراسيم رئاسية بتعيين كل من اللواء مصطفى أوجاني، مراقبا عاما للجيش، العميد

أحمد سعودي، مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، العقيد حسين جليل، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، العقيد فريد طويل، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران، العقيد عبد القدوس حلايمية، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة.