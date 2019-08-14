اعتقال أحد عناصر داعش الإرهابي في سامراء العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش"الإرهابي في حملة أمنية بقضاء سامراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن

في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين الهاربين والمطلوب وفق أحكام الفقرة 4/ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش في قضاء سامراء وأن عملية إلقاء القبض تمت استناداً لمعلومات استخباراتية".