الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى هونج كونج

أصدرت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من السفر إلى هونج كونج، وحثت مواطنيها الموجودين هناك على اتخاذ الحذر؛ بسبب حالة عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة، حسب قناة" الحرة " الأمريكية مساء اليوم.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر، أمس الثلاثاء، عن أمله ألا يسقط قتلىفي هونج كونج التي تشهد احتجاجات للأسبوع العاشر.
وصعدت الصين اليوم لهجتها حيال المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالا شبه إرهابية".
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