قلق أمريكى من تحركات الصين على الحدود مع هونج كونج

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد من تحركات الصين العسكرية على الحدود مع هونج كونج.
ودعت واشنطن السلطات في الصين، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إلى احترام التزاماتها فيالإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونج كونج بممارسة أعلى درجات الحكم الذاتي.
قوات الجيش على حدود هونج كونج التي تشهد احتجاجات للأسبوع العاشر، داعيا الجميع إلى التحلي بالهدوء.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الاستخبارات الأمريكية أخبرته بأن الحكومة الصينية تحرك
وصعدت الصين، اليوم الأربعاء، لهجتها حيال المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالا شبه إرهابية".
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