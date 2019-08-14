طيران الاحتلال ينتهك الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية، التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k، حلقت في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ في الجنوب اللبناني ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ثلاثة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في القدس، إن قوات خاصة من الاحتلال داهمت منزل الأسير المقعد جراح ناصر، واعتقلت ولده خليل بعد التهجم على أفراد اسرته وضربهم وتفتيش المنزل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال يزن، ولؤي الرجبي من منزليهما في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، بعد تقديم مستوطن شكاوى ضدهما بحجة تعديهما عليه.