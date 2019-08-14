الكرملين: جواسيس يراقبون العلماء الروس 24 ساعة

وتوصي وزارة التعليم والبحث في مرسوم، خصوصا بتعزيز القيود على اللقاءات التي يشارك بها أجانب، وبالحد من زياراتهم إلى مباني المعاهد الروسية، ومن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية.
تصريح مسبق من الإدارة
وتطلب الوزارة كذلك حيازة تصريح مسبق من الإدارة لكل لقاء خارج ساعات العمل مع أي زميل من بلد آخر، وكتابة تقرير حول هذا اللقاء، فيما ندد باحثون روس بتلك الإجراءات "العبثية وغير الواقعية"، التي "ستزيد من عزلة" روسيا وتضر بعملهم.
وأعربوا عن خشيتهم من العودة إلى الحقبة السوفياتية، حينما كان يمنع العلماء من التواصل مع زملائهم الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث.
التوصيات متناقضة
واعتبر مساعد مدير أكاديمية العلوم الروسية أليكسي خوخلوف أمس أن تلك التوصيات تناقض هدف السلطات جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى روسيا، وتسهيل توظيفهم فيها.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على ضرورة الحفاظ "على اليقظة" لأن "أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حالة استنفار"، وتابع "التجسس العلمي والصناعي أمر فعلي، يتم على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ويستهدف علماءنا خصوصا الشباب"، مع إقراره أن بعض التوصيات المنصوص عليها في المرسوم قد تبدو "مفرطة".
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