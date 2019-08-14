مقتل 11 مدنيا في عملية لقوات أفغانية

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، عبر موقع "تويتر"، على ضرورة وقف الأضرار التي يتعرض لها المدنيون، مشيرة إلى أن عملية البحث استمرت خلال عطلة عيد الأضحى.
وأشار مير خان بهرامزوي عضو مجلس الإقليم إلى أن عدد الضحايا المدنيين 13، وأن معظمهم من الطلبة الجامعيين، إلى جانب مدير مدرسة.
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