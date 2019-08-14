تهنئة الهند والكونغو وكوريا بذكرى الاستقلال والتحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند الرئيس رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الهند، ولحكومة وشعب الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند الرئيس رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الهند، راجيا لحكومة وشعب الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة الكونغو وكوريا

كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكونغو الرئيس دينيس ساسو نغيسو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الكونغو، ولحكومة وشعب الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث ولي العهد برقية مماثلة لرئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الكونغو، راجيا لحكومة وشعب الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوريا الرئيس مون جاي إن بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس كوريا، ولحكومة وشعب كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية كوريا، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.