خبراء لـ«الاتحاد»: تصعيد يهدف دعم جماعات إرهابية في المنطقة

أحمد عاطف - عبدالله أبوضيف - شعبان بلال (القاهرة)

اعتبر خبراء ودبلوماسيون أن قرار تركيا افتتاح قاعدة عسكرية جديدة في قطر، مع زيادة أعداد العسكريين في القاعدة الموجودة بالفعل على الأراضي القطرية، بمثابة مسمار أخير في نعش العزلة القطرية عن محيطها العربي والخليجي، كما يكشف عن نوايا وأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.

ولفت الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن تلك الخطوة هو تصعيد من جانب قطر دون وجود أي مبررات عسكرية أو سياسية، وأن الأمر يبدو أنه يهدف لدعم جماعات إرهابية في المنطقة العربية.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة هو اتجاه قطري لتكريس العزلة عن الخليج العربي، لافتا إلى أن قطر فتحت المجال لوجود تركي أكبر، وتفتح الباب أمام طموح تركي بوجود خط عسكري جوي من قطر لتركيا تحت إشراف تركي.

وأضاف أن قطر دائماً ما تسعى فتح ثغرات في التماسك العربي، مؤكدا أن تركيا لا تجرؤ على أن تمتد أكثر من هذا، فهو «تواجد من أجل التواجد فقط». وأضاف أن قطر تحاول أن تشعر بالأمان والارتياح بصورة أكبر، وأن هذه الثغرات ستسبب في توتر أكبر في المنطقة، مؤكداً أن قطر تعبث في منطقة الخليج العربي.

واتفق الباحث والمحلل السياسي المعارض التركي تورغوت أوغلو، مع حديث العرابي، لافتاً إلى أن التوسع العسكري لنظام أردوغان في قطر، يأتي على حساب المصالح التركية وأموال الشعب التركي، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون تركيا تعاني أزمة اقتصادية حادة، على إثر السياسات التي خطها العدالة والتنمية في الداخل التركي والخارج خاصة في الصراع داخل سوريا، وفوق كل ذلك تستمر نفس السياسات في قطر التي من المعروف عداؤها من جيرانها من الدول العربية.

وأضاف، في اتصال هاتفي من لندن، أن المصلحة التركية تقتضي الانسحاب من الأزمة الخليجية، والتي ينحاز فيها أردوغان بشكل واضح للجانب القطري، على الرغم من أن الوضع السياسي التركي قد يكون أفضل مع محور التحالف العربي، مشيراً إلى أن دعم الإرهاب لن يفلح بأي حال من الأحوال.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد القادر، الخبير في الشأن التركي أن الدولة التركية تتبنى أجندة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وبالتالي ستستمر في دعم الجماعات والدول التي تتبع نفس أجندته السياسية وعلى رأسها قطر وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن الوضع في تركيا يزداد مأساوية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد بفعل سياسات أردوغان.

وأضاف أن تركيا حالياً أشبه بالوضع في الجمهوريات الزائلة، والتي أصرت على العناد إلى أن تهاوت أنظمتها السياسية، وهو الأمر الذي يحدث مع نظام أردوغان في الفترة الحالية، والذي يصر على مزيد من الدفع المالي والعسكري، في وقت تعاني بلاده الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي توجد دول أخرى قد تكون عوناً أكثر من قطر وجماعة الإخوان، ومع ذلك يتم الصراع معهم.

وكشف السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن أن تركيا منذ عامين فقط وسعت القاعدة الخاصة بها في قطر، وزودت عدد العسكريين فيها، دعما وتعزيزاً لدولة الحمدين، لافتاً إلى أن قطر ليست على مقربة من أي مسرح عمليات، فلا يوجد مصالح عسكرية في تركيا في قطر ولا يوجد صراع في الشرق الأوسط متورطة فيه، موضحاً أن هناك اتفاقاً بين قطر وتركيا ينظم العمل وعدد الجنود والعتاد التي يمكن استيعابه في القاعدة التركية الموجودة بالفعل في قطر.

وأوضح أن الصراع الوحيد الذي يهم تركيا ومتورطة فيه هو المسرح السوري، خاصة الشمال السوري، لافتاً إلى عدم وجود احتياج سياسي أو عسكري لقاعدة عسكرية جديدة لتركيا في قطر، وقال إن هناك تعاوناً قطرياً تركياً، في تهريب الإرهابيين إلى سوريا والآن إلى ليبيا. وأضاف أن هناك دعماً مالياً قطرياً كبيراً ودعماً تركياً كبيراً لتهريب الإرهابيين من جبهة النصرة والدواعش، لافتاً إلى أنه تم تهريب ما يقرب من 80 ألف مقاتل إلى المسرح السوري، ودعم تحويلاتهم المالية وعلاج جرحاهم وتمرير أسلحتهم.