أبوظبي (الاتحاد) اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اللقاء الذي جمع قيادات من ميليشيات الحوثي الإرهابية بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، دليل يثبت أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «لطالما بحثنا عن تسمية مناسبة للعلاقات بين الحوثيين وإيران، وهو ما أصبح أكثر وضوحاً بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاءهم لإيران كوكلاء، وهذا هو المصطلح الصحيح لعلاقاتهم».

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كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الحوثيون أثبتوا بوضوح أنهم وكلاء إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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