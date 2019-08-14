هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال وأنباء عن سقوط قتلى

مقديشو (وكالات) قال سكان ومسؤولون عسكريون في الصومال إن قاعدة عسكرية حكومية في جنوب البلاد تعرضت لهجوم بسيارتين ملغومتين وإطلاق نار أمس، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه.

وقال ضابط بالجيش إن التفجيرين وقعا خارج القاعدة بعدما أطلقت القوات النار من خلف السواتر نحو السيارتين خلال الهجوم الذي حدث في منتصف النهار في بلدة أوديغلي الزراعية الواقعة على نهر شبيلي على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وقال حسين علي وهو ضابط بالجيش في بلدة أخرى بالمنطقة نفسها «هناك قتلى وجرحى من حركة الشباب والقوات الحكومية لكن ليست لدينا أرقام محددة، لقد قطعت حركة الشباب بعض وسائل الاتصال الخاصة». وأكد ضابط آخر في الجيش رفض نشر اسمه وقوع الهجوم لكنه لم يستطع أيضا إعطاء تفاصيل بشأن القتلى. وفي الأسبوع الماضي سيطرت القوات الحكومية على معظم أجزاء منطقة أوديغلي.

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