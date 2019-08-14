«صوماليا أفيرز»: نشاط قطر المشبوه يثير غضب ضباط صوماليين

شادي صلاح الدين (لندن)

تسبب النشاط القطري المثير للشبهات في غضب العديد من المواطنين الصوماليين، الذين شعروا بأن مصير بلادهم أصبح مرهونا بالألعاب السياسية القذرة التي يمارسها النظام القطري، واستخدامه للجماعات الإرهابية كأداة لتحقيق غاياته في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح موقع «صوماليا أفيرز» أنه في إطار الأنشطة المثيرة للشبهات في البلاد، أكدت مصادر مطلعة للموقع أن الحكومة القطرية بدأت في «تدريب عناصر وكالة الاستخبارات والأمن الصومالية!

وقال الموقع: عطفا على أن قطر لا خبرة لها على الإطلاق فيما يتعلق بتدريب قوات الأمن أو النشاط الاستخباراتي، فإن تواجد عناصر استخبارات أمنية صومالية في الدوحة يثير الشكوك حول جدوى أو الهدف الحقيقي من هذا التدريب.

وأصبح النشاط القطري في البلاد موضع تساؤلات عدة بعد أن كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير مزلزل لها أن النظام القطري ضالع في عمليات الإرهاب في الصومال وعلى صلة وثيقة بجماعة الشباب الصومالية الإرهابية وفي التفجيرات التي وقعت في الصومال.

كما أثار النشاط القطري غضب العديد من السياسيين الوطنيين في البلاد، ومن بينهم عبد الرحمن عبد الشكور، رئيس حزب «ودجر» الصومالي، الذي ألقى باللوم في التدخلات القطرية في بلاده على عاتق الحكومة الصومالية التي أصبحت مرتهنة بتعليمات القطريين، حيث يقوم السفير القطري في مقديشو بدور المندوب السامي.

ووفقا للمصادر، فإن حوالي 14 من ضباط وكالة «الاستخبارات والأمن الوطنية» من أربع وحدات مختلفة يتلقون تدريبات على مدار الأسبوعين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة. وتم اختيار الضباط الذين يتلقون التدريب، بمن فيهم امرأة، من قبل نائب مدير الوكالة والذي يشغل أيضا منصب مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية بالإنابة، «فهد ياسين».

وتحدث أحد الضباط الذين خضعوا للتدريب، «والذين عبروا عن شكوكهم حول التدريب»، إلى موقع «صوماليا أفيرز»، قائلا «لقد حجز لنا القطريون في فندق «حياة ريجنسي»، يأتي المسؤولون القطريون لزيارتنا والذهاب مع بعض زملائنا الذين عادوا في وقت متأخر من الليل، أما الآخرون، بمن فيهم أنا، فيحصلون على تدريب من ساعة إلى ساعتين في الصباح على أيدي مسؤولين غربيين متقاعدين».

وأضاف الضابط – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - «إن التدريب المقدم لنا هو مجرد تدريب عام بعده نصبح أحرارا في الذهاب».

وعبر الموقع عن شكوكه الواسعة إزاء هذه المعلومات وهدف القطريين من استضافة الضباط الصوماليين، لافتا إلى أن الحكومة القطرية انخرطت في السنوات الأخيرة بعمق في الأجهزة الأمنية الصومالية، خاصة وكالة الاستخبارات والأمن الصومالية والقوات المسلحة الصومالية.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، وغيره من الأمور، يعرب العديد من الصوماليين عن قلقهم إزاء ما وصفوه «بأنشطة قطر المشبوهة» في الصومال.