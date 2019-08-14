5 كيلومترات تفصل الجيش الليبي عن قلب طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في طرابلس، مرتكزة إلى ما تم إنجازه في فترة التهدئة الأخيرة في عيد الأضحى المبارك. لكن مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية العميد خالد المحجوب أكد رفض قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تمديد الهدنة، واستبعد في تصريحات لـ«الاتحاد» موافقة القيادة العامة للجيش على وقف دائم لإطلاق نار، وقال «إن المبعوث الأممي غسان سلامة يسعى إلى تحقيق ذلك ولكن لا أعتقد أن هناك أي شيء سيحدث من هذا القبيل».

ووسط انهيار عدد من الميليشيات المسلحة في محاور عدة في ضواحي طرابلس. أشار العميد المحجوب إلى تقدم قوات الجيش في كافة محاور القتال، لكنه رفض الإفصاح عن المناطق الجديدة التي سيطر عليها. وأكد أن القوات باتت على بعد أقل من 5 كيلومترات من وسط طرابلس، مشيراً إلى تقدمها في محور خلة الفرجان الذي يعد أقرب نقطة لميدان الشهداء في قلب العاصمة. وأوضح ألا استقرار وأمن في ليبيا والميليشيات المسلحة وجماعة «الإخوان» الإرهابية موجودة.

وشن سلاح الجو الليبي أمس غارات استهدفت الميليشيات المسلحة في محاور طرابلس ومنطقة غرفة عمليات تحرير سرت. في وقت قالت غرفة عمليات الكرامة إن أهالي مصراتة يرفضون تجنيد أطفالهم في معركة طرابلس، لافتة إلى عمليات اعتقال تتم بحق عدد من أهالي المدينة بعد وصول أعداد القتلى لأرقام كبيرة وانتشار المآتم في أغلب الشوارع، لافتة إلى إمكانية اندلاع تظاهرات في مصراتة رفضاً لتجنيد أطفال المدينة. في وقت أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن استعداد البعثة للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى، بالإضافة إلى استعداده لتسمية جهة تنسيق واقتراح آلية لعمليات التبادل بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية.

وفي مرزق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي استهداف سلاح الجو تحركات للمسلحين في الجنوب الليبي. وأوضحت أن وحدات الجيش تُلاحق من يحاول الفرار، وتُحاصِر مجموعات أخرى بعد محاولاتها استهداف نقاط الجيش بالمدينة. في وقت حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة البريقة التابعة لها المجلس الرئاسي من فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها. وأوضحت أن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء ليبيا، وفقا للقرارات الحكومية، تقع على عاتق أربع شركات وهذه الشركات فشلت بشكل عام في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلي، بالرغم من تخصيص 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات الليبيين في طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى.

من جهة ثانية، رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في طبرق، عبدالله بليحق، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا. وشدد على أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذه الميليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي. ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها، فلا حل في ليبيا من دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أعرب عن إشادة مصر بما أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤخراً، باعتبار أن ذلك خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا، وأكد أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي. وأضاف أن مصر تناشد الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصةً تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن.