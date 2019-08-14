26 مرشحاً يتنافسون على رئاسة تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس قبول ملفات 26 مرشحاً من أصل 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في 15 سبتمبر المقبل. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحفي إن الملفات المرفوضة 71 (62 رجلا و9 نساء)، بينها 57 لعدم الإدلاء بالتزكيات المطلوبة، مقابل رفض البقية لعدم توفر شروط أخرى. وأضاف أن المرشحين المقبولة ملفاتهم هم 24 مرشحا واثنتان من المرشحات وهم: «منجي الرحوي، ومحمد عبو، وعبير موسى، ونبيل القروي، ولطفي المرايحي، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي، وحمة الهمامي، ومنصف المرزوقي، وعبد الكريم الزبيدي، ومحسن مرزوق، محمد النوري، والهاشمي الحامدي، وعبد الفتاح مورو، وعمر المنصور، ويوسف الشاهد، وقيس سعيد، والياس الفخفاخ، وسليم الرياحي، وسلمى اللومي، وسعيد العايدي، والصافي سعيد، وناجي جلول، وعبيد البريكي، وسيف الدين مخلوف، ومحمد بولبيار».

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس المؤقت محمد الناصر بحث مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، آخر الاستعدادات لإنجاح المحطّات الانتخابيّة المقبلة، وضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحّين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وأضافت أن اللقاء استعرض أيضا الأوضاع العامة، مؤكدة أن الرئيس الناصر سيشرف الأسبوع المقبل على مجلس وزاري للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. في وقت حذّر حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الممثل القانوني لحزب نداء تونس، من أن الوضع في البلاد بات خطيراً، ودعا في تصريحات، رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الاستقالة الفورية من مناصبهم، وقال: «إن طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية تضمن للبلاد الأمن والاستقرار».

ومن بين الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية، جمع عشرة آلاف تزكية على الأقل مباشرة من الشعب من عشر دوائر انتخابية على الأقل وبعدد لا يقل عن 500 تزكية عن كل دائرة، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو 40 تزكية من المجالس البلدية المنتخبة. وسيسمح للترشحات المرفوضة بالطعن على قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في أجل أقصاه 31 أغسطس. ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية في الثاني من سبتمبر، وتستمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 من ذات الشهر.