الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات في مناصب عسكرية رفيعة

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء، تغييرات جديدة شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري.

وأنهى الرئيس الجزائري مهام المراقب العام للجيش اللواء حاجي زرهوني، وعيّن مكانه اللواء مصطفى أوجاني مراقباً عاماً جديداً للجيش، كما تم نقل النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل إلى المنصب ذاته في المحكمة العسكرية في وهران، وحل في منصبه القديم العقيد عبد القدوس حلايمية.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أنهى في أواخر الشهر الماضي مهام قادة عسكريين في 4 نواح عسكرية.

يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ شهور عدة حراكاً شعبياً للمطالبة بتغيير رموز النظام القديم، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته، ليخلفه بشكل مؤقت عبد القادر بن صالح، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة لم يتحدد موعدها حتى الآن.