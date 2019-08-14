الجيش الأفغاني يصد هجوماً لـ "طالبان" جنوب البلاد

صدت قوات الرد السريع التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية، هجوماً لـ "طالبان" في إقليم هلمند جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 9 من مقاتلي "طالبان".

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "مجموعة من مقاتلي طالبان، شنّت هجوماً على مواقع أمنية في منطقة جارامسير في هلمند"، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وأضاف البيان، أن "قوات الرد السريع التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية تصدت للهجوم، ما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل".

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علاوة على ذلك ، قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن أصابت 3 من مقاتلي "طالبان" خلال الاشتباك. وأضافت أن "مقاتلي طالبان تركوا جثة أحد رفاقهم في المنطقة إلى جانب بندقية هجومية من طراز إيه كيه 47 وذخائرها".

وفقاً للداخلية، فإن قوات الأمن لم تتكبد خسائر أثناء الاشتباك.

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