كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتجه لإنشاء وزارة ثانية لمراقبة "التواصل الاجتماعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، بالتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال عباس صالحي: "نحن نتطلع إلى إنشاء وزارة إرشاد ثانية لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي".

وبحسب ما أورده موقع "إيران إنترناشيونال"، أضاف عباس صالحي "تم وضع خطة مدتها ثلاث سنوات لإنشاء وزارة إرشاد ثانية. وأن هذه الخطة تتکون من 71 خطوة". ولم يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وبرر وزير الثقافة الإيرانى ذلك بأنه على ضرورة قيام المنظمات الحكومية بالتكيف مع الظروف الجديدة، قائلاً: "الفضاء الإلكتروني هو نهاية العالم وبداية عالم جديد".