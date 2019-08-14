كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالكي": السياسة القطرية والدوحة تشجع الارهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المالكي: "في الحقيقة لم يتعرض أي مكون من مكونات المجتمع العراقي للتهميش لا سابقاً ولا حالياً ولا حتى مستقبلاً وبما فيهم مكونات المدن التي تعرضت لهجوم تنظيم داعش الإرهابي"، معرباً بحسب البيان عن "رفضه لتلك التصريحات".
وأضاف إن "قطر شجعت على الإرهاب ودعمته، وساعدت على التمرد أينما يحصل سواء في العراق أو سوريا، وعملت على تشكيل الخلايا الإرهابية، والمجاميع المسلحة لإسقاط النظامين العراقي والسوري تنفيذًا لتدخلاتها التوسعية".
وتابع المالكي الذي يتزعم "ائتلاف دولة القانون" (25 مقعداً في البرلمان)، قائلاً إن "من ضللتهم قطر أدركوا أنهم أصحاب بلد أكبر من أن تلعب بورقتهم الدوحة، وأدركوا أنهم مضوا في الاتجاه المتعارض مع انتمائهم الوطني".