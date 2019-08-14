كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال رئيس منظمة الخصخصة في إيران لتورطه بقضايا فساد مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الإيرانية، رئيس منظمة الخصخصة، بوري حسيني، بتهم تتعلق في قضايا فساد مالي، بعد ساعات فقط من استقالته.

وفي شهر مايو 2019، قال النائب عن أهالي تبريز شمال غرب إيران، أحمد علي رضا بيكي، إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ بإجراءات استجواب الرئيس، حسن روحاني، حول نشاطات مؤسسة الخصخصة في البلاد.

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وأفاد النائب بيكي، في تصريح ستبق لوكالة "فارس" للأنباء، بأنه عقب دعوة 100 نائب لرئيس الجمهورية إلى إقالة رئيس مؤسسة الخصخصة، بوري حسيني، رد رئيس مكتبه بأن الحكومة تقف الى جانب موظفيها، وهو ما يعد رفضا لتوجيهات النواب.

وأضاف حينها أنه "ولهذا السبب، باشر النواب في إعداد لائحة استجواب رئيس الجمهورية في المجلس حول نشاطات الخصخصة".

ولفت النائب بيكي إلى أنه وجه دعوة لرئيس مؤسسة الخصخصة، بوري حسيني، للمشاركة في حوار متلفز والتحدث بشفافية حول الشؤون المرتبطة بهذه المؤسسة، مشيرا إلى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أكدت استعدادها لاستضافة الحوار، إلا أنه رفض هذه الدعوة، وقال إنه ينبغي الحصول على موافقة مكتب رئيس الجمهورية بهذا الشأن.