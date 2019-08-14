كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإيطالية 20 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس الشيوخ الإيطالي تأجيل التصويت على سحب الثقة من حكومة جوزيبي كونتي، إلى 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة أمام مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، زعيم حزب "الرابطة" اليميني، ماتيو سالفيني، اليوم الأربعاء، تعليقا على تطورات الأوضاع، إن "الكثيرين يرفضون أي ألاعيب سياسية"، في إشارة إلى دعوة رئيس الوزراء السابق، زعيم الاشتراكيين، ماتيو رينتزي، لتشكيل حكومة تصريف الأعمال عبر ائتلاف بديل مع حركة "خمس نجوم".

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وأضاف سالفيني أن الانتخابات البرلمانية المبكرة هي "المسار الوحيد الديمقراطي الشفاف" بعد انهيار الحكومة الائتلافية التي تم تشكيلها في يونيو 2018.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد رفض، أمس الثلاثاء، مقترح حزب "إخوة إيطاليا" اليميني إجراء التصويت على حجب الثقة عن الحكومة فورا، ومقترح حزب سالفيني إجراء التصويت في 14 أغسطس.

يذكر أن الائتلاف الذي شكلته حركة "خمس نجوم" مع حزب "الرابطة" انهار الأسبوع الماضي. وتقدمت "الرابطة" بمشروع قرار حجب الثقة عن الحكومة.