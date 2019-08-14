كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشميري" يكشف لــ "الخليج 365" عن وجود رفض شعبي واسع لحزب الإصلاح بسبب العبث الذي يمارسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مركز جهود للدراسات السياسية "عبد الستار سيف الشميري"، كشفت الأحداث الأخيرة في الجنوب، وكذلك المظاهرات التي خرجت قبل أشهر في تعز، عن وجود رفض شعبي واسع للإخوان المسلمين وزراعها السياسي المسمى حزب الإصلاح على التواجد، بسبب العبث الذي تمارسة هذة الجماعة وهذا الحزب.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن حزب الإصلاح قام بملشنة بعض فصائل الجيش، وعززت كثير من قيادتها التنظمية الإخوانية المهمة، وقامت بالإستيلاء على السلطة المحلية في تعز، كما فعلت ذلك في عدن.

كما أشار أن حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين" له تاريخ حافل وتحيداً في الجنوب حيث قامت بنهب معظم أراضي وعقارات الجنوب عام 94 ، وقامت بتهجير الكثير منهم، منوهاً بأن لهم فتوي شهيرة بقتل أهالي الجنوب.

وأكد بأن الجنوبيين حاولوا التخلص من المعسكرات التي كان يقودها الإخوانيون في الإشتباكات في عدن، مؤكداً بأنها تمارس في سجونهم كل أنواع التعذيب التي يعرف عددها حتي الآن.