كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يدمر منظومة الدفاع الجوية التركية في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تدمير منظومة الدفاع الجوية التركية التي تم تركيبها في مصراتة.

أعلن

أعلن الجيش الليبي عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن بسط سيطرته على مدينة مرزق، كما أكد عودة المؤسسات الحكومية إلى العمل.

وكان الجيش الليبي أعلن في 11 أغسطس تمكنه من إحكام سيطرته وتأمينه لمدينة مرزق جنوب ليبيا، مضيفا أن الوحدات الـعسكرية ألقت القبض خلال عملية التأمين على أكثر من 27 مرتزقا تشاديا.