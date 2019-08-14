مالانغو يتجاهل بلاغ مازيمبي ويشارك لأول مرة في تداريب الرجاء

عرفت الحصة التدريبية لفريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، بمركب الفريق في الوازيس، مشاركة المهاجم الكونغولي بين مالانغو، لأول مرة مع العناصر الرجاوية.

وتأتي مشاركة مهاجم مازيمبي الكونغولي، لتؤكد أن الرجاء يصر على انتداب اللاعب، بالرغم من البلاغ الأخير لبطل الكونغو، حيث أشار فيه أن صاحب 25 عاما، مازال مرتبطا بعقد مع الفريق إلى غاية 2021، بينما يؤكد مالانغو أنه أصبح لاعبا حرا، بعد نهاية الموسم الكروي الماضي.

وينتظر مسؤولو الرجاء توصل اللاعب برخصة استتثنائية من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، حتى يتسنى لهم إشراكه في المباريات الرسمية لبطل كأس السوبر الإفريقي.

وكان الفريق الأخضر دخل في مفاوضات مع مالانغو في الأسابيع الأخيرة، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النسور الخضر، قبل أن يحل اللاعب بالدار البيضاء، متم يوليوز الماضي، إذ أكدت مجموعة من المصادر المقربة من الرجاء توقيعه في كشوفات وصيف البطولة الاحترافية، عقدا يمتد لثلاثة مواسم.