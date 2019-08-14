جرائم العيد..خلاف ينتهي ببتر يد عشريني في عين أسردون!

تعرض شاب في العشرينيات، ليلة أمس الثلاثاء، لهجوم خطيرة بواسطة سكين من الحجم الكبير، انتهى ببتر إحدى يديه وسقوطها أرضا، بعد خلاف مع شخص من ذوي السوابق القضائية، بالمنتجع السياحي عين اسردون ببني ملال.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، أوقفت صباح اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي لعاهة مستديمة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المشتبه فيه كان قد دخل في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل حارسا ليليا، قبل أن يعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا في إصابته بعاهة مستديمة.

وأشار البلاغ أيضا، إلى أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على دوافعها وخلفياتها الحقيقية.