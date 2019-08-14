الان تتابع الجيش الليبي: تدمير منظومة الدفاع الجوية التركية في مصراتة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الأربعاء، إن القوات الجوية دمرت منظومة الدفاع الجوية التركية التي تم تركيبها في مدينة مصراته، مشيرا إلى أنها كانت من أهم نظم الدفاع الجوي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن ضربات القوات المسلحة كبدت المليشيات الإرهابية خسائر فادحة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن القوات الليبية تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة مباشرة لكن تم دحرها، مضيفا أن قوات الجيش مستمرة في معركتها لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية.

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة ملتزمة بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها خلال عيد الأضحى، في الوقت الذي اخترقتها مليشيات حكومة فايز السراج الإرهابية أكثر من مرة.

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وعن العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة بنغازي، السبت الماضي، والتي استهدفت موظفي البعثة الأممية في ليبيا، قال المسماري إن من يقف ورائها هو مفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني الذي أفتى بتكفير البعثة الأممية.

ولفت إلى أن التكفير في فقه الإخوان والجماعات الإرهابية هو إشارة للتنظيمات الإرهابية بتنفيذ عملياتها، مؤكدا أن تفجير بنغازي مدبر من قبل الصادق الغرياني وعبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة المقاتلة وعدد من الإرهابيين الهاربين بتركيا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن السبب وراء التفجير هو خشية المليشيات الإرهابية وزعمائهم من استقرار أعضاء بعثة الأمم المتحدة بالمدينة وبالتالي إظهار أن مدينة بنغازي غير آمنة.

وعلى جانب آخر أشاد المسماري بالدور الأمني الذي لعبته مديرية أمن الجبل الأخضر بتجميع الأسلحة والمتفجرات من المواطنين، مؤكدا أن منطقة طبرق العسكرية تسير دوريات بالصحراء لتأمين الحدود الشرقية وترسل قوات لدعم الجبهات في طرابلس.

وعن العمليات الدائرة في جنوب ليبيا قال المسماري، إن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع تنظيمات إرهابية وعصابات ومرتزقة متحالفين مع حكومة السراج لتطهير مرزق منهم، مشيرا إلى استمرار العمليات وامتدادها حتى الحدود المشتركة مع تشاد والنيجر.

كما أشار إلى إن قوات الجيش تمكنت من تأمين نقاط الاستطلاع بمدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا.