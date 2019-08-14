ترمب يثير غضب شركات الطاقة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد تقرير إخباري بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعد خطة لإنهاء العمل بقانون اتحادي مباشر يتعلق بتسريبات غاز الميثان من منشآت النفط والغاز، وذلك رغم إصرار بعض شركات الطاقة على أنها لا تريد إعفاء من القيود.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن مشروعا مقترحا من «وكالة حماية البيئة» سيمنع الحكومة الفيدرالية من فرض قيود على الانبعاثات التي تنتج من آبار النفط وبنيته التحتية وتتسبب في زيادة الاحتباس الحراري، وذلك رغم المخاوف من أن الوقت ينفد لتجنب عواقب كارثية تتعلق بتغير المناخ. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن البيت الأبيض يستكمل مراجعته لخطة وكالة حماية البيئة، وأنه من المتوقع صدور الإعلان الرسمي خلال أسابيع.