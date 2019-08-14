خان في كشمير.. وباكستان تدعو مجلس الأمن إلى جلسة طارئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

زار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس مناطق في كشمير تخضع لسيطرة إسلام أباد، وذلك في ظل التوترات مع نيودلهي التي عززت من سيطرتها على الجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير.

ويعتزم خان الإدلاء بخطاب أمام البرلمان الإقليمي، في إطار احتفال باكستان بالذكرى الـ 72 لاستقلالها، ومن المتوقع أن يعرب عن تضامنه مع الأغلبية المسلمة في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص الممنوح لكشمير الأسبوع الماضي.

Advertisements

ودعت باكستان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي في رسالة إلى مجلس الأمن «يمثل الوضع تهديدا وشيكا للسلام والأمن الدوليين».

وأضاف: خطوة الهند بإلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير في 5 أغسطس الحالي هي «وسيلة لتبرير» ضم المنطقة «المشكوك فيه وغير الثابت إلى الهند»، وأضاف «علاوة على ذلك، هناك خطر حاليا من أن تثير الهند صراعا آخر مع باكستان لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الأخيرة في جامو وكشمير المحتلة».

وألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور الهندي التي تمنح المنطقة المتنازع عليها الحكم الذاتي، إلا في الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات، وبموجب هذه الخطوة، قسمت الهند ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية.