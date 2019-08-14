ترند الموجز|حقيقة انتحار مأمور الشروق..وتحركات مصرية بعد انفجار روسيا النووي.. وناقدة تفتح النار على ’’خيال مآته‘‘..ومنة فضالي تثير الغضب بملابسها

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، مصرع مأمور قسم الشروق.. حقيقة انتحاره.. والداخلية تكشف تفاصيل الحادث.. وقرار عاجل من النيابة، وبعد الانفجار النووي الروسي.. أول رد فعل من الحكومة المصرية.. وبيان هام من الأرصاد، وناقدة فنية تفتح النار على ’’خيال مآته‘‘: اسمه بايخ والكوميديا شحيحة.. وتوجه رسالة قوية لأحمد حلمي، ومنة فضالي تريند جوجل.. انتقادات حادة بعد ’’المايوه المكشوف‘‘.. والفنانة تحذف الصورة المثيرة للجدل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

مصرع مأمور قسم الشروق.. حقيقة انتحاره.. والداخلية تكشف تفاصيل الحادث.. وقرار عاجل من النيابة

عثرت قوات الأمن على جثة العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

حقيقة انتحاره

وترددت أنباء تفيد بانتحار مأمور قسم الشروق، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، الأمر الذي نفاه مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، مؤكدًا أن الوفاة بسبب طلق ناري خطأ أثناء تنظيف السلاح.

الداخلية تكشف تفاصيل الحادث

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية، إن مأمور قسم الشروق قد أصيب عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه ليلقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، أن العميد أيمن أبو طالب، أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية والإشراف على تواجد الخدمات بمحيط دائرة القسم، وأثناء عبثه بسلاحه الميرى خرجت طلقة عن طريق الخطأ لتنهى حياته فى الحال.

وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

قرار عاجل من النيابة

من جانبها، صرَّحت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح الجثة، لبيان أسباب الحادث وملابساته، بحسب موقع "مصراوي".

واستدعت النيابة عددا من ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بالقسم وقت الحادث لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على "مقذوف" الطلق الناري وإرساله للأدلة الجنائية لمضاهاته بالطلق الناري المصاب به مأمور قسم الشروق.

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بعد الانفجار النووي الروسي.. أول رد فعل من الحكومة المصرية.. وبيان هام من الأرصاد

يعيش العالم في الوقت الراهن، حالة من الذعر والقلق، بعد الانفجار النووي، الذي شهدته روسيا، مؤخرا، خلال تجربة صاروخية.

من جانبه طمأن مجلس الوزراء المصري، المواطنين، على محطة الطاقة النووية بالضبعة، بعد محاولة البعض بربط ما حدث بروسيا، بالمشروع القومي.

وقال مجلس الوزراء: "بشأن ما أثير عن الحادث الذي تم في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، فتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها".

وأضاف الوزراء عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبني احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن محملة بالوقود وتطير بسرعة ١٥٠ متر على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتي ٠،٣ عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتي ١٤ متر، فضلًا عن قدرتها على الإطفاء الأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة أيضًا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدي احتمالية حدوثه واحد على عشرة مليون مفاعل سنة".

وأكدت الهيئة، أن مفاعل الضبعة يحتوي على وسائل آمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة، وكل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات.

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بيان هام من الأرصاد

وفي سياق متصل، نفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تأثر البلاد بالغبار الإشعاعى لانفجار روسيا، مؤكدة أن مصر بعيدة تماما عن مساره.

وقالت الأرصاد في بيان لها، الأربعاء، إن جمهورية مصر العربية بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث أن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.

وأضافت الهيئة أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها على القاهرة غدا الخميس على أن تعود حول المعدل الطبيعى لها اعتبارا من يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن روسيا شهدت يوم 8 أغسطس الماضى انفجارا نوويا خلال تجربة صاروخية على منصة بحرية، فى ميدان تجارب عسكرية، بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك فى مقاطعة أرخانجيلسك، وأسفر عن مقتل 5 اشخاص من وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، وإصابة 3 آخرين.

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ناقدة فنية تفتح النار على ’’خيال مآته‘‘: اسمه بايخ والكوميديا شحيحة.. وتوجه رسالة قوية لأحمد حلمي

انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، فيلم "خيال مآته" الذي يقوم ببطولته أحمد حلمي، ويخوض به سباق عيد الأضحى المبارك.

وقالت خير الله: "خيال المآته، بداية كده اسم بايخ يشكل عامل طرد، مش جذب، ثانيا الفيلم مكنش مضطر يرجع نص قرن لزمن ام كلثوم ويصعب الحكايه على نفسه، وبالتالى يفسد حركه احمد حلمى ويخليه يظهر معظم احداث الفيلم كرجل فى الثمانين وطبعا كان مضطر يرفع سن كل من حوله فيفقد جزء كبير من الق وحيويه أحمد حلمى ورفاقه".

وأضافت الناقدة: "انت فاكر ان الجيل اللي بيدخل سينما النهارده يعرف يعني ايه بروش ام كلثوم؟ ولا ايه قيمته؟، كان ممكن السيناريست يشوف حكايه اقرب شويه من ام كلثوم يبنى عليها البلوت الاساسى، ولكنه كان عايز يقول كلام كبير وعبر ومواعظ والحكايه فلتت منه تماما".

وواصلت: "رابعا منه شلبى أهم كتير من انها تلعب هذا الدور اللى ممكن ترفضه ايمان العاصى أو من دونها!"، مؤكدة: "الكوميديا شحيحه جدا فى الفيلم وكمان ماينفعش تقول افيه وتقعد تشرحه !!".

ووجهت ماجدة رسالة لحلمي قائلة: "حط الفيلم ده جمب اخواته صنع فى مصر،ولف ودوران ،وعلى جثتى ،وحانعتبر ان آخر نجاح فنى لاحمد حلمى كان مع اكس لارج وفى انتظار فيلمه القادم".

جدير بالذكر أن “خيال مآته” بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة ، وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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منة فضالي تريند جوجل.. انتقادات حادة بعد ’’المايوه المكشوف‘‘.. والفنانة تحذف الصورة المثيرة للجدل

تصدرت النجمة منة فضالي، تريند محرك البحث الأشهر، جوجل مصر، خلال الساعات الماضية، بعد أزمة إطلالاتها الجريئة بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة، دفعتها لحذف الصورة.

وكانت منة أثارت الجدل الساعات الماضية بنشرها عبر حسابها بإنستجرام، صورة لها بمايوه أحمر مكشوف من منطقة الصدر.

وتعرضت الفنانة لانتقادات حادة، بسبب ملابسها الجريئة، مما دفعها لحذفها.

الصورة المحذوفة

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