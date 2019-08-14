قوات سوريا الديمقراطية تنفي توقيع اتفاق لتسليم قرى بريف الرقة إلى دمشق

نفت "​قوات سوريا الديمقراطية​" توقيعها اتفاقا مع ​الجيش السوري​ لتسليم بعض القرى في ريف ​مدينة الرقة​"، مشيرةً إلى أن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا يدعي توقيع اتفاق بين قواتنا وبين ​النظام السوري​ لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة للسلطات السورية وفسرت ذلك بأنه رد على الاتفاق التركي الأميركي حول المنطقة الآمنة".

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