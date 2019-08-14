أكدت وزارة الداخلیة الكویتیة أن "آلیة التعرف على رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین التي سلمتها مؤخرا السلطات العراقیة، تتطلب الكثیر من الجهد والوقت للتعرف والمطابقة"، مشيرةً إلى أن "وكيل وزارة الداخلية، الشیخ فیصل النواف، توجه إلى مختبر التعرف على الهويات لتفقد آلیة عمل الكشف عن رفات الأسرى والمفقودین الكویتیین، وكیفیة استخلاص الحمض النووي ومطابقته مع قاعدة البیانات الموجودة في الإدارة العامة للأدلة الجنائیة".
يذكر أن عملية تسليم الرفات تمت الأسبوع الماضي عبر منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين، بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي، تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة، ثم التعرف وتحديد هويات أصحاب هذه الرفات.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلیة الكویتیة: التعرف على الرفات المسترجعة من العراق يتطلب وقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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