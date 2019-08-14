السنوار: فصائلنا الفلسطينية وأجنحتنا العسكرية طورت عملها وراكمت قوتها

أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار أن "كل الفصائل والأجنحة العسكرية طورت عملها وراكمت قوتها من أجل التحرير والعودة"، كاشفاً عن "لقاء عُقد على مستوى عال جمع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وبحضور قيادة "كتائب القسام" و"سرايا القدس".
وأكد "أنهم يناقشون دوما مع الوفود والداعمين مشروع إنشاء مستشفى برفح، والذي يعتبر من الأولويات".
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