السنوار: فصائلنا الفلسطينية وأجنحتنا العسكرية طورت عملها وراكمت قوتها

أعلن رئيس حركة "حماس" في ​قطاع غزة​، ​يحيى السنوار​ أن "كل الفصائل والأجنحة العسكرية طورت عملها وراكمت قوتها من أجل التحرير والعودة"، كاشفاً عن "لقاء عُقد على مستوى عال جمع حركتي "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​" وبحضور قيادة "​كتائب القسام​" و"​سرايا القدس​".

وأكد "أنهم يناقشون دوما مع الوفود والداعمين مشروع إنشاء ​مستشفى​ برفح، والذي يعتبر من الأولويات".