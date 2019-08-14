أحمد الحريري أكد تضامنه مع أهالي المنية: لا لمطمر تربل

أكد الأمين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ "أننا لم نكن يوما إلا مع أهلنا في كل ​لبنان​، وفي ​الشمال​ الوفي خصوصا. ونحن اليوم نقولها بالفم الملآن لن نقبل أن يتحول جبل تربل إلى مطمر خبيث للنفايات على حساب ناسنا كبارا وصغارا"، مشيرا الى أن "قضية جبل تربل هي قضية بيئية صحية بامتياز، لن نسمح بتسييسها أو تطييفها أو محاولة استغلالها للمزيد من شعبوية البعض في مناطقهم على حساب الناس".

وفي بيان له، لفت الحريري إلى أن "أهل ​المنية​ أدرى بشعابها وجبالها، ولا كلمة تعلو فوق كلمتهم المحقة الرافضة لإقامة المطمر، وكلمتهم كلمتنا، ونحن وإياهم على كلمة سواء وصرخة واحدة في وجه كل المعنيين: لا لإقامة المطمر، لا اليوم ولا في أي يوم".