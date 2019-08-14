المطران الحاج من الكفور: لوضع الخلافات جانبا لان لبنان لنا جميعا

ترأس راعي ابرشية صور المارونية ​المطران شكرالله نبيل الحاج​ القداس الذي أقامته رعية ​سيدة النجاة​ في ​الكفور​ – ​النبطية​ لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في الكنيسة الكبرى في البلدة، بحضور رئيس دير مار انطونيوس في النبطية الاب سليم نمور، خوري ​بلدة الكفور​ الاب يوسف سمعان، رئيسة ثانوية السيدة للراهبات الانطونيات في النبطية الام لوسي عاقلة وراهبات النبطية، رئيس هيئة التيار الوطني الحر في بلدة الكفور جان ميلان وحشد من اهالي البلدة والجوار.

والقى المطران الحاج عظة وجه خلالها التحية للجنوبيين الصامدين الذين أعلوا الوطن عاليا بمقاومتهم وتحريرهم بلادهم ، متمنيا ان يحافظ الجنوبيون على العيش الواحد الذي يعيشونه وان يبقوا يدا واحدة لبناء البلد.

ودعا المسؤولين لان يبقوا فعلا في المصالحة والمصارحة، وان ينتقلوا لحل الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة في لبنان، مشيرا الى أن شبابنا يهاجرون لان لا وجود للعمل وهناك عائلات مستورة لا تستطيع الحصول على لقمة العيش، وهناك اشخاص تشردوا من العوز ومن الفقر، داعيا لوضع خلافاتنا السياسية جانبا وان نكون كلنا يدا واحدة للنهوض بهذا البلد، لان لبنان لنا جميعا.