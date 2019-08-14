اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "‏14 من آب تاريخ يحكي ملحمة الانتصار الساطع للمقاومة.إنتصار 2006 كان البداية لإنتصارات تحققت على المشروع الصهيو-أميركي، غيرت وجه المنطقة، فكان إنتصار ​لبنان​ بجيشه وشعبه ومقاومته هو المعادلة التي كرست هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الصراع مع العدو، نصر وكرامة، البداية 2006".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن :14 اب تاريخ يحكي ملحمة الانتصار الساطع للمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.