عطالله: في مثل هذا اليوم أثبت لبنان أنه لن تكون لاسرائيل غلبة بعد هذا النصر

لفت وزير شؤون المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في مثل هذا اليوم أثبت ​لبنان​ أنه لن تكون ل​اسرائيل​ غلبة بعد هذا النصر وهذه الكرامة اللذين تجلّيا في الانجاز العسكري والميداني وكذلك في التضامن بين أبناء الشعب الواحد".

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