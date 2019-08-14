النشرة: اصابة عائلة من 4 اشخاص بحادث انقلاب سيارة في مدينة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير على بوليفار الدكتور نزيه البزري في مدينة صيدا بالقرب من شركة MTC حيث انقلبت سيارة رباعية الدفع من نوع مرسيدس GLK بيضاء اللون ما ادى الى إصابة 4 أشخاص.
وحضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد حيث نقلوا الجريح (محمد ح.) 33 عام فيما نقل عناصر الصليب الاحمر اللبناني (عفاف ع.) 31 عام واولادها فاطمة (3 سنوات) وسارة (4 سنوات) الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.
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