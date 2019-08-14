النشرة: اصابة عائلة من 4 اشخاص بحادث انقلاب سيارة في مدينة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ على بوليفار الدكتور نزيه البزري في ​مدينة صيدا​ بالقرب من شركة MTC حيث انقلبت ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع ​مرسيدس​ GLK بيضاء اللون ما ادى الى إصابة 4 أشخاص.

وحضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ حيث نقلوا الجريح (محمد ح.) 33 عام فيما نقل عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ (عفاف ع.) 31 عام واولادها فاطمة (3 سنوات) وسارة (4 سنوات) الى ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا للمعالجة.