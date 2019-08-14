مانزوكيتش يقترب من العودة لفريقه السابق

بات الكرواتي ماريو مانووكيتش، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قريبا جدا من العودة لفريقه السابق، بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن عبر نادي “السيدة العجوز” عن استعداده لتسريحه.

وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، اليوم الأربعاء، فإن ماركو كوفاتش، المدرب الكرواتي لفريق بايرن ميونيخ، قد أقنع “السوبر ماريو” بالعودة للبايرن، هذا الصيف.

وبرغب الفريق الألماني في تعزيز خطه الأمامي، خاصة في ظل توفره على مهاجم وحيد فقط، هو البولندي ليوفاندوفسكي.

وسبق لماريو مانزوكيتش، أن جاور الفريق البافاري، بين سنة 2012 و 2014، وساهم في تحقيق عدد من الألقاب المحلية، ولقب عصبة الأبطال الأوروبية.